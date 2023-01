Nach Koalitionsausschuss

Im Verkehrs-Sektor ist die Lücke zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung besonders groß. (Matthias Balk / dpa / Matthias Balk)

Das Treffen des Koalitionsausschusses zu dem Thema war gestern ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Grünen-Vorsitzende Lang unterstrich die Position ihrer Partei, die sich gegen den beschleunigten Ausbau von Straßen stellt. Sie sagte im Deutschlandfunk, ihr gehe es dabei nicht um einen ideologischen Streit rund um Autos. In Zeiten der Klimakrise müsse aber der Ausbau von Infrastruktur priorisiert werden, die zum Klimaschutz beitrage - etwa bei der Schiene und bei erneuerbaren Energien. Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP will dagegen, dass auch für den Bau und die Sanierung von bestimmten Autobahnen ein überragendes öffentliches Interesse festgestellt wird und so Genehmigungen schneller erteilt werden können.

Der Vize-Chef der Unionsfraktion, Lange, verlangte ein Machtwort des Bundeskanzlers in der Frage. Deutschland brauche neue Autobahnen sowie die zügige Sanierung des Straßen- und Schienennetzes.

