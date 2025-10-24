Die weiteren Aussichten:
Morgen häufig stark bewölkt und gebietsweise Regen. 7 bis 14 Grad.
Morgen häufig stark bewölkt und gebietsweise Regen. 7 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Stark bewölkt, im Nordosten und Osten meist niederschlagsfrei, sonst zeitweise schauerartiger Regen. Dabei weiter sehr windig, in Kammlagen und an der Nordsee schwere Sturm- oder Orkanböen. Am Tage weiterhin stürmisch. Im Norden bedeckt und gebietsweise regnerisch. Sonst bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer. Temperaturen 7 bis 13 Grad.