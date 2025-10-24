Wetter

Weiter stürmisch und immer wieder Regen

Das Wetter: Stark bewölkt, im Nordosten und Osten meist niederschlagsfrei, sonst zeitweise schauerartiger Regen. Dabei weiter sehr windig, in Kammlagen und an der Nordsee schwere Sturm- oder Orkanböen. Am Tage weiterhin stürmisch. Im Norden bedeckt und gebietsweise regnerisch. Sonst bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer. Temperaturen 7 bis 13 Grad.