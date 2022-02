Es bleibt weiter windig bis stürmisch. (IMAGO / Sylvio Dittrich)

Morgen an den Alpen Niederschläge, teils als Schnee. Sonst wechselhaft mit gewittrigen Schauern, oberhalb von 400 bis 600 Metern Schnee. Frischer bis starker Westwind mit stürmischen Böen und Sturmböen, auf den Bergen teils orkanartige Sturmböen. 5 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Westen heiter und trocken, im Osten abklingende Niederschläge. 6 bis 13 Grad. Frischer Wind aus westlichen Richtungen, an der See und im Bergland auch stürmische Böen.

