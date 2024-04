In der Nacht schauerartige Niederschläge, mit Ausnahme der östlichen Landesteile, oberhalb 200 bis 400 Metern als Schnee. Im Nordosten Abkühlung auf -1 bis -5 Grad, sonst +4 bis -1 Grad. Am Tage im Osten und Nordosten zunächst noch aufgelockert, später auch dort wie in den übrigen Landesteilen wechselnd bis stark bewölkt und immer wieder Schauer, lokal auch Graupel. In der Mitte später größere Auflockerungen und nachlassende Niederschläge. Höchsttemperaturen 5 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Montag vor allem im Norden Regen- oder Graupelschauer. Sonst wolkig mit größeren Auflockerungen. 6 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.