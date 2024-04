Wetter

Weiter unbeständig, nass und kalt

Das Wetter: Im Osten und Nordosten zunächst noch aufgelockert, später auch dort wie in den übrigen Landesteilen wechselnd bis stark bewölkt und immer wieder Schauer, lokal auch Graupel. In der Mitte später größere Auflockerungen und nachlassende Niederschläge. Höchsttemperaturen 5 bis 12 Grad. Am mogigen Montag vor allem im Norden Regen- oder Graupelschauer. Sonst wolkig mit größeren Auflockerungen. 6 bis 12 Grad.