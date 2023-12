Nasses und mildes Wetter zum Jahresende. (picture alliance/dpa/Roland Weihrauch)

Heute bei dichter Bewölkung im Nordwesten ausbreitender Regen. Im Süden und Osten mit sonnigen Abschnitten vielfach trocken. Höchstwerte zwischen 5 Grad im Nordosten und bis 12 Grad am Oberrhein. Am morgigen Donnerstag von der Mitte langsam in den Süden ziehende, leichte Niederschläge. Zum Nachmittag auch in den übrigen Landesteilen Regenschauer. Weiterhin mild bei 7 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag südlich der Mainlinie nur wenig Niederschläge, in Alpennähe auch teils sonnig. Sonst Schauer. Höchstwerte zwischen 8 und 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.