Wirtschaftspolitik

Weiter Uneinigkeit in der Ampel - BDI fordert Führung von Bundeskanzler Scholz

In der Bundesregierung wird weiter über die richtige Wirtschaftspolitik gestritten. Bundesjustizminister Buschmann verknüpfte das Thema mit der Frage nach dem Verbleib der FDP in der Ampel-Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode. Er sagte dem Online-Portal "The Pioneer", eine Garantie dafür könne er nicht geben.