Ampel-Koalition

Weiter Uneinigkeit zwischen SPD und FDP und bei Heizungsgesetz

In der Diskussion über das geplante Heizungsgesetz hat SPD-Fraktionschef Mützenich zur Geschlossenheit in der Ampel-Koalition aufgerufen. Es sei nervend, wenn das Gesetz noch vor der Debatte im Bundestag in Frage gestellt werde, sagte Mützenich im ARD-Fernsehen mit Blick auf die FDP. Er hoffe auf ein Umdenken.

22.05.2023