US-Präsident Joe Biden (Susan Walsh / AP / dpa)

Bidens Berater Sauber teilte mit, auf dem Anwesen in Wilmington im Bundesstaat Delaware seien vorgestern weitere fünf Seiten an Regierungsunterlagen gefunden worden. Es handelt sich demnach um Unterlagen aus Bidens Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama. In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass mehrere Verschlusssachen aus dieser Zeit in Bidens Büros und Privathaus entdeckt worden waren.

Die Funde sind politisch brisant - auch weil gegen Bidens Vorgänger Trump Untersuchungen wegen der Mitnahme geheimer Regierungsdokumente laufen. Solche Dokumente sind nach US-Recht dem Nationalarchiv zu übergeben. Anders als Trump bekundete Biden, mit den Behörden kooperieren zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.