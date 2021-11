Auch heute gab es landesweit wieder Warnstreiks. (Archivbild) (imago / Jan Zawadil)

Nach Gewerkschaftsangaben versammelten sich im niedersächsischen Hannover rund 2.000 Beschäftigte zu einer Kundgebung mit Verdi-Bundeschef Werneke. In Bremen nahmen etwa tausend Streikende an einer Menschenkette teil. Auch aus Hamburg und Baden-Württemberg wurden Kundgebungen gemeldet. Weitere Aktionen wurden für die nächsten beiden Tage angekündigt. Am Samstag beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Die Gewerkschaften fordern fünf Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 150 Euro mehr für alle Beschäftigten. Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt. Die Verhandlungen betreffen 15 Bundesländer. Das Land Hessen ist nicht Mitglieder der Tarifgemeinschaft und hat bereits einen eigenen Abschluss ausgehandelt.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.