Ein völlig zerstörtes Haus in Charkiw in der Ukraine (Archivbild). (dpa/Felipe Dana)

Auch Mariupol am Asowschen Meer wurde nach dem Ablauf eines russischen Ultimatums weiter attackiert: Der ukrainische Generalstab berichtete am Abend von russischen Raketen- und Bombenangriffen. Ziele waren demnach besonders die hafenumgebung und das Stahlwerk Asowstal. Dort haben sich laut Angaben aus Moskau rund 2.500 ukrainische Streitkräfte verschanzt. Russland hatte ihnen eine Frist bis gestern Mittag gesetzt, um die Waffen niederzulegen und die Hafenstadt zu verlassen und ihnen ansonsten mit der - Zitat - "Vernichtung" gedroht. Die verbliebenen ukrainischen Soldaten lehnten einen Rückzug nach Angaben der Regierung in Kiew aber ab.

Die Berichte aus den Kampfgebieten lassen sich von unabhängiger Seite kaum überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.