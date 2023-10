Gut 20 Ziele seien am Mittwoch zerstört worden, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Hintergrund ist der Anschlag auf das Regierungsviertel in Ankara am vergangenen Sonntag, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden. Die beiden Angreifer kamen ums Leben. Die PKK bekannte sich zu der Tat.