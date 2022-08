Nahost-Konlikt

Israelischer Angriff auf Rafah im Gazastreifen. (Ashraf Amra/APA Images via ZUMA)

Israels Ministerpräsident Lapid sagte, das Militär werde weiter Ziele in dem Palästinensergebiet angreifen. Dies erfolge punktgenau, um den Schaden für nicht am Kampf Beteiligte so gering wie möglich zu halten.

Weiterer Kommandeur des Islamischen Dschihad getötet

Wie beide Seiten bestätigten, wurde mit Chaled Mansur ein weiterer hochrangiger Kommandeur des Islamischen Dschihad getötet. Von palästinensischer Seite wird derzeit die Zahl von 29 Todesopfern nach den israelischen Angriffen genannt, darunter seien auch Kinder. Israel hingegen macht den Islamischen Dschihad für den Tod eines Erwachsenen und mehrerer Kinder in einem Flüchtlingslager verantwortlich. Die Organisation wird von der EU und den USA als Terrorgruppe eingestuft.

Das israelische Militär hatte den großangelegten Einsatz am Freitag begonnen. Zur Begründung hieß es, es gebe konkrete Pläne eines Angriffs auf israelische Zivilisten. Auch Ministerpräsident Lapid sprach von "konkreten Bedrohungen".

UNO-Sicherheitsrat befasst sich am Montag mit der Lage

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird sich morgen mit der Gewalt im Nahen Osten beschäftigen. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Irland, Frankreich, Norwegen und China hätten ein entsprechendes Treffen des UNO-Gremiums angefragt, hieß es aus Diplomatenkreisen.

Die Vereinigten Staaten riefen die israelische und die palästinensische Seite zur Mäßigung auf. Weitere Eskalationen sollten unter allen Umständen vermieden werden, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington.

Auch die Europäische Union und das Auswärtige Amt in Berlin zeigten sich besorgt. Ägypten bot wie schon öfter in der Vergangenheit an, in dem Konflikt zu vermitteln.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.