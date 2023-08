Der ehemalige US-Präsident Donald Trump, Archivfoto (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Eine Geschworenen-Jury in Atlanta entschied, dass sich Trump wegen des Vorwurfs verantworten soll, versucht zu haben, den Wahlausgang im Bundesstaat Georgia im Jahr 2020 nachträglich zu beeinflussen. Neben Trump sind 18 weitere Personen angeklagt, darunter sein früherer Stabschef Meadows. Georgia gehörte zu den Bundesstaaten, die für den Wahlausgang eine Schlüsselrolle spielten. Das Ergebnis dort fiel sehr knapp aus. Es ist bereits die vierte Anklage gegen den früheren Präsidenten.

Trump kündigte eine Pressekonferenz in seinem Golfclub am kommenden Montag an. Er teilte in den sozialen Medien mit, er werde dann einen - so wörtlich - "unwiderlegbaren Bericht zum Wahlbetrug in Geogia" vorstellen.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.