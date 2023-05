Eine Flagge Saudi-Arabiens weht im Wind. Die Regierung in Riad will die Beziehungen zu Syrien normalisieren. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / Valerio Rosati)

Aus der Mitteilung des Außenministeriums vom Abend ging nicht hervor, ob es sich dabei um die Botschaft handelt. Erst am Wochenende hatte die Arabische Liga das Bürgerkriegsland wieder aufgenommen.

Saudi-Arabien hatte die Beziehungen zum Assad-Regime in Syrien im Jahr 2012 abgebrochen. Danach setzte sich die Regierung in Riad für den Sturz des Machthabers ein und unterstützte Rebellengruppen im Bürgerkrieg.

Auch die Türkei strebt eine Normalisierung der Beziehungen zu Syrien an. Das türkische Außenministerium kündigte für heute ein Treffen der Außenminister in Moskau an. Dabei werde es auch um die - wie es hieß - freiwillige Rückkehr von 3,7 Millionen syrischen Flüchtlingen gehen, die in der Türkei leben.

