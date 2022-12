Frankreich

Weitere Atomreaktoren in Betrieb - Stromausfall in Paris

In Frankreich sind inzwischen wieder 40 von 56 Atomreaktoren am Netz. Wie der Betreiber EDF mitteilte, wurden zuletzt drei weitere wieder in Betrieb genommen. Wegen technischer Probleme und Wartungsarbeiten ist die Stromproduktion in Frankreich seit Monaten auf einem historischen Tiefstand.

09.12.2022