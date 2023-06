Tausende Menschen in Nova Scotia in Kanada mussten vor den Waldbränden flüchten. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Darren Calabrese)

Kanadischen Medien zufolge werden in den kommenden Tagen mehr als 300 Einsatzkräfte aus den USA und Südafrika erwartet. Allein in der besonders betroffenen Region Alberta sind laut den Berichten schon mehr als 2.000 Feuerwehrleute im Einsatz - 800 von ihnen kommen demnach aus den USA, rund 200 aus Australien und Neuseeland.

In mehreren kanadischen Provinzen stehen seit Wochen riesige Flächen in Brand. In der östlichen Region Nova Scotia mussten zuletzt mehr als 16.000 Menschen ihre Häuser verlassen, hunderte Häuser wurden bereits beschädigt.

