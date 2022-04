130 Bootsflüchtlinge gerettet (picture alliance/ZUMA Press/ Fabio Peonia)

Sie hätten sich in der Nacht bei drei Meter hohen Wellen in einem Schlauchboot vor der libyischen Küste befunden, teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranée mit. Heute früh holten die Helfer bei einer weiteren Rettungsaktion dann rund 60 Menschen auf das Schiff. Insgesamt hat die "Ocean Viking" damit zusammen mit den beiden Einsätzen von Sonntag und Montag fast 300 gerettete Migranten an Bord. Rund 130 von ihnen seien unbegleitete Minderjährige, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.