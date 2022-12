Polizeifahrzeug vor der ukrainischen Botschaft in Madrid (Carlos Luján / EUROPA PRESS / dpa / Carlos Luján)

Sie sei an einen Luftwaffenstützpunkt außerhalb von Madrid gegangen, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Gestern waren bereits zwei Briefbomben entdeckt worden. Eine war an die ukrainische Botschaft in Madrid gerichtet, wo ein Mitarbeiter beim Öffnen leicht verletzt wurde. Die andere war an einen Waffenhersteller in Zaragoza adressiert.

