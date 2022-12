Polizeifahrzeug vor der ukrainischen Botschaft in Madrid (Carlos Luján / EUROPA PRESS / dpa / Carlos Luján)

Heute und in den vergangenen Tagen waren mehrere Briefbomben entdeckt worden. Sie gingen nach offiziellen Angaben unter anderem an einen Luftwaffenstützpunkt, an einen Waffenhersteller in Zaragoza, von dem Granatwerfer stammen, die an die Ukraine geliefert wurden, sowie an die ukrainische Botschaft in Madrid. Dort wurde ein Mitarbeiter beim Öffnen leicht verletzt. Das Büro von Ministerpräsident Sanchez teilte mit, man habe bereits am 24. November eine Briefbombe sichergestellt. Umschlag und Sprengsatz seien ähnlich wie in den anderen Fällen gewesen.

