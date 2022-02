Impfdosen mit dem Impfstoff Novavax. (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann)

Möglich ist dies ab morgen etwa in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Berlin und einem Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den zuständigen Stellen aller Bundesländer ergab.

In Hamburg, Schleswig-Holstein, dem Saarland und teilweise in Nordrhein-Westfalen hatte es bereits am Wochenende Impfmöglichkeiten mit Novavax gegeben. Die übrigen Bundesländer wollen im Wochenverlauf nachziehen.

