Corona-Ausbrüche in China

Mehrere Großstädte in China kündigten Massentestungen an. (IMAGO/ZUMA Wire)

In Schanghai, wo im Frühjahr für zwei Monate ein kompletter Lockdown galt, plant die Stadtverwaltung Massentests in mehreren Bezirken. Die nordchinesische Stadt Tianjin will ihre gesamten zwölf Millionen Bewohner einem Corona-Test unterziehen. In vier weiteren Städten gilt ein kompletter Lockdown.

Die Volksrepublik meldete in den vergangenen sieben Tagen durchschnittlich rund 390 lokale Neuinfektionen pro Tag. China verfolgt eine strikte Null-Covid-Politik, um größere Ausbrüche einzudämmen.

18.07.2022