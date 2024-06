Nach schweren Unwettern in Süddeutschland treten es in vielen Orten die Flüsse weit aus den Ufern. Hier im Bild: Pfaffenhofen An Der Ilm in Bayern. (picture alliance / dpa / Jason Tschepljakow)

Der Feuerwehrmann in Pfaffenhofen war ums Leben gekommen, als sein Boot bei einem Rettungseinsatz kenterte. Politiker wie Bundeskanzler Scholz und der bayerische Ministerpräsident Söder äußerten sich erschüttert und drückten der Familie ihr Beileid aus. Im nahegelegenen Schrobenhausen wird eine Frau vermisst, die sich in einem Keller aufgehalten haben soll, als das Hochwasser kam. Die Rettungskräfte konnten noch nicht zu dem Haus vordringen. Auch in Offingen bei Günzburg kenterte ein Boot mit Helfern, ein Feuerwehrmann wird seitdem vermisst.

Im Bereich der Gemeinde Baar-Ebenhausen brachen zwei Dämme. Das Ausmaß der Überschwemmung sei unklar, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Pfaffenhofen. Laut der örtlichen Feuerwehr ist eine Reparatur der gebrochenen Dämme nicht möglich; nun müssten Menschen gerettet werden. An der Paar droht ein weiterer Dammbruch. Betroffen sind die Rottmannshart, Westenhausen, Lindach, Ernsgaden, Irsching und Knodorf. Die A9 ist wegen Hochwassers teilweise gesperrt

Habeck im Katastrophengebiet

Ministerpräsident Söder und Bundeswirtschaftsminister Habeck machten sich in dem Hochwassergebiet ein Bild von der Lage. Beide Politiker dankten den Feuerwehren, dem technischen Hilfswerk und freiwilligen Helfern. Laut Söder sind in Bayern rund 40.000 Menschen im Einsatz. Habeck stellte Bundeshilfen in Aussicht. Außerdem riefen sie die Bevölkerung auf, den Anweisungen von Rettungskräften unbedingt Folge zu leisten und Gefahrengebiete zu meiden.

Weitere Evakuierungen

Zwar soll der Dauerregen in Süddeutschland allmählich nachlassen, die Gefahr von Überflutungen bleibt aber bestehen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Besonders gefährdet seien unter anderem die Schwäbische Alb sowie die Regionen um Augsburg, Nürnberg, Bamberg und Regensburg. Im Landkreis Augsburg wurden die Evakuierungsaufrufe ausgeweitet. Betroffen waren vor allem Ortschaften am Fluss Schmutter.

Donauzuflüsse treten über die Ufer

Evakuierungen gab es auch andernorts, beispielsweise in den Landkreisen Pfaffenhofen, Neuburg-Schrobenhausen, Dachau und Freising sowie im Bodenseekreis. In vielen bayerischen Kommunen wurde der Katastrophenfall ausgerufen, weil die Donau und mehrere Zuflüsse bedrohlich anstiegen. Der Schwerpunkt liegt bei den südlichen Donauzuflüssen Günz, Mindel, Zusam, Schmutter, Paar, Abens, Ilm und Amper sowie an der oberen Donau, wie der Hochwassernachrichtendienst mitteilte. Vielerorts traten die sonst eher kleinen Flüsse über die Ufer. Die Münchner Feuerwehr warnt wegen Hochwassers vor Lebensgefahr am Isar-Ufer. In Niederbayern bereitet sich unter anderem Passau auf das Hochwasser vor, dass die Stadt spätestens am Montag treffen wird.

ICE-Waggons entgleist

In Schwäbisch Gmünd entgleisten in der Nacht zwei ICE-Waggons. Dort wurde jedoch niemand verletzt. Grund für die Entgleisung war ein Erdrutsch nach heftigem Dauerregen. Die Strecke zwischen München und Stuttgart wurde gesperrt. Auch andere Strecken in Süddeutschland sind von Sperrungen, Umleitungen und Verspätungen betroffen. Die Deutsche Bahn informiert darüber auf ihrer Internetseite.

Im Osten Deutschlands kam es vor allem zu starken Gewittern, auch hier rückten Einsatzkräfte zu zahlreichen Einsätzen aus. Weitere Unwetter sind angekündigt. Die Unwetter der vergangenen Tage haben mancherorts binnen 24 Stunden mehr Regen fallen lassen, als im Durchschnitt in einem Monat erwartet wird.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.