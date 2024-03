Mitgezeichnete Videokonferenz

Seit Monaten wird eine Debatte über eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine geführt. (Uncredited / south korea defense ministry)

Der SPD-Außenpolitiker Schwabe sagte im Deutschlandfunk, Scholz wolle vermeiden, dass Deutschland Teil des Ukraine-Krieges werde. In der Begründung seiner ablehnenden Haltung zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern habe Scholz nicht die Unwahrheit gesagt. Scholz hatte davor gewarnt, dass im Falle einer Lieferung deutsche Soldaten die Zieleingabe übernehmen müssten.

"Oppositions-Klein-Klein"

Politiker der Union hatten eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses beantragt und einen Untersuchungsausschuss nicht ausgeschlossen. Der SPD-Außenpolitiker Stegner bezeichnete die Forderung wörtlich als "Oppositions-Klein-Klein". Ähnlich äußerte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich.

Scholz' Aussage nach abgehörtem Gespräch

Der russische Geheimdienst hatte am Freitag das mitgeschnittene Gespräch veröffentlicht, in dem sich hochrangige Bundeswehrangehörige darüber unterhielten, wie eine Taurus-Lieferung an die Ukraine möglich sei. Demzufolge müssten dafür keine deutschen Soldaten in die Ukraine, um die Ziele für die Marschflugkörper zu programmieren, sondern die ukrainischen Soldaten könnten dafür in Deutschland geschult werden. Das Gespräch fand vor der gegenteiligen Aussage von Bundeskanzler Scholz statt.

Russland spricht von westlicher Einmischung

Das russische Präsidialamt bewertet das Gespräch als Beleg für eine direkte Einmischung des Westens in den Ukraine-Konflikt. Kreml-Sprecher Peskow sagte in Moskau, es sei nicht klar, ob die Bundeswehr auf eigene Initiative handele oder ob die deutsche Politik beteiligt sei. Unterdessen meldeten russische Staatsmedien die Einbestellung des deutschen Botschafters Graf Lambsdorff ins Moskauer Außenministerium. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich hingegen offenbar um ein schon länger geplantes Gespräch.

Hybride Kriegsführung Russlands

Bundesverteidigungsminister Pistorius bezeichnete den Abhörskandal bei der Bundeswehr als Teil eines Informationskrieges, den der russische Präsident Putin gegen den Westen führe. Es handele sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Man dürfe Putin nicht auf den Leim gehen. Ähnlich äußerte sich der Sicherheitsexperte Lange im Deutschlandfunk. Russland versuche offensichtlich alles, um eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine zu verhindern.

Wie sicher sind Video-Konferenzen?

Lange sagte weiter, natürlich hörten die russischen Geheimdienste Gespräche ab. Die Luftwaffen-Offiziere hatten das Videokonferenzsystem Webex des US-Netzwerkspezialisten Cisco genutzt, das vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als sicher eingestuft wird. Webex arbeitet mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Kommunikationsinhalte werden bei diesem Verfahren auf den Endgeräten verschlüsselt und erst wieder auf den Endgeräten der anderen Teilnehmer entschlüsselt.

Diese Verschlüsselung muss aber auch aktiviert werden. Außerdem fällt der Schutz weg, wenn Teilnehmer sich nicht über die Webex-App beteiligen, sondern mit einer normalen Telefonverbindung einwählen. Bei dem abgehörten Gespräch soll sich ein regulärer Teilnehmer etwa aus einem Hotel in Singapur zugeschaltet haben. Denkbar ist aber auch, dass gar nicht Webex die Schwachstelle war, sondern klassische Abhörmethoden wie das Verwanzen des Hotelzimmers dazu geführt haben, dass die brisanten Inhalte in die Hände der russischen Geheimdienste fielen.

Hörtipp

Diese Nachricht wurde am 04.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.