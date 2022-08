Nach Pelosi-Besuch

Zwei Soldaten senken die Nationalflagge während der täglichen Flaggenzeremonie auf dem Freiheitsplatz in Taipeh (Archivbild). (Chiang Ying-Ying/AP/dpa)

Die fünfköpfige Delegation unter der Leitung des demokratischen Senators Markey wird nach Angaben der Regierung in Taipeh auch Taiwans Präsidentin Tsai Ing-Wen treffen. Die US-Vertretung in Taiwan erklärte, der Besuch sei Teil einer Reise in der indo-pazifischen Region. Die US-Politiker werden demnach morgen wieder abreisen.

Nach dem Besuch Pelosis in Taiwan hatte China in der vergangenen Woche mit einem großangelegten Manöver begonnen. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und wendet sich strikt gegen offizielle Kontakte anderer Länder zur demokratischen Regierung in Taipeh.

