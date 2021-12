Die Omikron-Mutante des Coronavirus sorgt dafür, dass das öffentliche Leben in Europa wieder eingeschränkt werden muss. (Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa)

In Finnland müssen Gaststätten an Heiligabend um 21 Uhr schließen und sich zudem nach Weihnachten auf zusätzliche Einschränkungen einstellen, auch was den Verkauf von Alkohol betrifft. EU-Bürger müssen jetzt bei der Einreise einen negativen Coronatest vorweisen. Die Regierung rät den Universitäten zu Online-Unterricht. In Schweden gibt es unter anderem eine allgemeine Empfehlung fürs Homeoffice. Bei öffentlichen Veranstaltungen müssen Sitzplätze garantiert werden, teilweise muss ein Impfpass vorgelegt werden.

In Portugal gilt von Samstag an die Vorgabe, von zu Hause aus zu arbeiten. Diskotheken und Bars bleiben geschlossen. In Spanien soll heute über schärfere Maßnahmen beraten werden. Dazu gehört beispielsweise in der Region Katalonien eine nächtliche Ausgangssperre. Die Niederlande hatten bereits einen neuerlichen Lockdown verhängt.

