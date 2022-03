Ukrainische Flüchtlinge an der Grenze zu Polen. (IMAGO/Belga)

Nach Angaben der Behörden wurden über drei Fluchtkorridore weitere Menschen aus der umkämpften Stadt Sumy im Nordosten des Landes gebracht. Dafür war zwischen den Konfliktparteien eine Feuerpause vereinbart worden, die bislang offenbar eingehalten wird. Gestern hatten bei Evakuierungen rund 50.000 Zivilisten die Kampfgebieten verlassen können.

Die Umgebung von Sumy wurde nach Angaben örtlicher Behörden in der Nacht erneut von Flugzeugen angegriffen. Auch die Städte Mykolajiw im Süden des Landes und Charkiw im Osten sollen beschossen worden sein. Russische Einheiten rückten zudem nach Informationen der Nachrichtenagentur afp näher an die Hauptstadt Kiew heran und nahmen mehrere Dörfer ein. Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass beschoss die ukrainische Armee Ziele in der von den prorussischen Separatisten beherrschten Region Luhansk. - Russland wies den Vorwurf zurück, in Mariupol absichtlich ein Kinderkrankenhaus bombardiert zu haben. Vielmehr habe es sich um eine ehemalige Entbindungsklinik gehandelt, in der schon länger ukrainische Truppen untergebracht gewesen seien, hieß es. Angaben aus den Kriegsgebieten können derzeit kaum unabhängig überprüft werden.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.