Ein Bundesgericht in Saint Paul im Staate Minnesota befand die drei Männer für schuldig, Floyds verfassungsmäßige Bürgerrechte verletzt zu haben. Wie das Justizministerium in Washington weiter mitteilte, wurde den Ex-Polizisten auch vorgeworfen, keine medizinische Hilfe geleistet sowie nicht versucht zu haben, die Gewaltanwendung zu stoppen. Den drei Männern drohen nun Haftstrafen.

Der Tod von George Floyd in Minneapolis hatte in den USA massive Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Der Haupttäter war im vergangenen Jahr in einem anderen Verfahren unter anderem des Mordes zweiten Grades für schuldig befunden worden. Er erhielt eine Haftstrafe von 22 Jahren und sechs Monaten.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.