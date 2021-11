Die neuen Verdachtsfälle kamen über den Münchner Flughafen nach Bayern. (picture alliance/dpa / Sven Hoppe)

Das bayerische Landesamt für Gesundheit meldete nach einer Genom-Sequenzierung drei zweifelfreie Infektionen mit dem veränderten Corona-Virus. Eine weitere gibt es in Sachsen.

Die Infektionen in Bayern waren bereits am Samstag bekannt geworden: Bei den Betroffenen handelt es sich um Personen, die aus Südafrika nach Deutschland eingereist seien. Nach den Worten von Landes-Gesundheitsminister Holetschek zeigen ihre Infektionen keinen schweren Verlauf. Aktuell gehe es den Dreien soweit gut, sagte der CSU-Politiker. Auch in Sachsen gibt es einen ersten bestätigten Corona-Fall mit der neuen Omikron-Variante. Wie die Leiterin des Leipziger Gesundheitsamtes auf einer Videokonferenz der Staatsregierung sagte, wurde die Virus-Variante bei einem 39-Jährigen festgestellt. Der Mann sei zuvor aber nicht im Ausland gewesen.

Anderswo in Deutschland gibt es mehrere Verdachtsfälle, sechs allein in Nordrhein-Westfalen. Das Ergebnis der Genom-Sequenzierung steht hier noch aus.

Virologen: Nicht spekulieren

Experten warnten vor vorschnellen Spekulationen zu Omikron: Der Hamburger Virologe Schmidt-Chanasit sagte der Deutschen Presse-Agentur, man wisse bezüglich der Übertragbarkeit, der möglichen Schwere bei einer Erkrankung oder Impfdurchbrüchen noch zu wenig. Auch sei noch gar nicht klar, ob sich diese Variante durchsetzen werde. Dass Wissenschaftler jetzt alarmiert seien, bedeute keinesfalls, dass nun auch die Bevölkerung alarmiert sein müsse, betonte er. Auch die Virologin Eckerle an der Genfer Universitätsklinik warnte auf Twitter vor raschen Bewertungen zu einem angeblich milderen Krankheitsverlauf bei der Omikron-Variante.

Drosten: Sorge vor "Immunescape-Variante"

Der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Drosten, zeigte sich allerdings besorgt: Keiner könne im Moment sagen, was da auf uns zukomme, sagte Drosten im ZDF. Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen könne, sei, dass man besser geimpft und noch besser geboostert sei. Es gebe die Sorge, dass man es mit einer wirklichen "Immunescape-Variante" zu tun habe. Das bedeutet, dass Omikron eine gegen andere Sars-CoV-2-Varianten aufgebaute Immunabwehr umgehen könnte. Ob Impfungen verändert werden müssten, würden die nächsten zwei bis drei Wochen zeigen, meinte Drosten weiter. Eine Anpassung der mRNA-Impfstoffe sei technisch relativ einfach. Aber man spreche hier doch von Monaten.

Auch im Ausland weitere Fälle

Inzwischen sind erste Erkrankungen mit der neuen Omikron-Variante auch in Schottland, Spanien und Schweden registriert worden. Nach Angaben der BBC handelt es sich in Schottland um sechs Fälle. Zuvor waren unter anderem aus den Niederlanden, Frankreich und Italien Verdachts- oder bestätigte Fälle gemeldet worden. In Kanada wurde eine Omikron-Infektion bei zwei Reiserückkehrern aus Nigeria bestätigt. Japan kündigte an, seine Grenzen für Ausländer wieder zu schließen. Das Einreiseverbot tritt morgen in Kraft. Israel hat seine Grenzen bereits geschlossen.

WHO: "Sehr hohes" Ausbreitungsrisiko

Die Weltgesundheitsorganisation stufte das Risiko einer weltweiten Ausbreitung

der Corona-Mutante Omikron allerdings als "sehr hoch" ein. Omikron weise eine noch nie dagewesene Anzahl von Mutationen des Spike-Proteins auf, erklärte die WHO. Mit Hilfe des Spike-Proteins stellt das Virus eine Verbindung zu Zellen her. Zudem wies die WHO auf noch bestehende Unsicherheiten zur Übertragbarkeit und Gefährlichkeit der neuen Variante hin. Bisher sei noch kein Todesfall im Zusammenhang mit Omikron registriert worden, hieß es weiter. Mehr Daten würden in den kommenden Wochen erwartet.

Biden: "Beherrschbar"

US-Präsident Biden schloss für sein Land einen erneuten Lockdown in der gegenwärtigen Corona-Situation aus.So lange die Menschen geimpft seien und weiterhin vor allem in Innenräumen Masken trügen, sei die Pandemie beherrschbar, sagte Biden in Washington. Auch die Situation in den Krankhäusern sei nicht besorgniserregend. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis die neue Coronavirus-Variante Omikron auch in den USA nachzuweisen sei. Dies sei zwar ein Grund zur Sorge, aber kein Grund zur Panik. Noch fehlten ausreichende Erkenntnisse zum Verhalten der neuen Virusmutation. Ersten Beobachtungen zufolge sei Omikron zwar ansteckender als die Delta-Variante. Bisherige Untersuchungen zeigten aber auch, dass der Erreger zu leichteren Krankheitsverläufen führen und eine niedrigere Letalität aufweisen könnte, führte Biden aus.

Gesundheitsminister der G7 beraten

Über das Thema berieten heute in einer virtuellen Sondersitzung die Gesundheitsminister der G7-Staatengruppe. Anschließend hieß es, man sei sich einig, dass es ein entschiedenes Vorgehen geben müsse. In den kommenden Wochen wolle man eng mit der Weltgesundheitsorganisation und internationalen Partnern zusammenarbeiten, um Informationen auszutauschen. Zur Gruppe der G7-Staaten gehören neben Großbritannien und Deutschland auch die USA, Frankreich, Italien, Japan und Kanada.

