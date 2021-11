Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt sagte im Deutschlandfunk ( Audio-Link ), es sei gut, schon jetzt über etwas zu debattieren, was noch nicht in der unmittelbaren Situation wirke, aber in Zukunft gebraucht werde. Eine Möglichkeit sei, mit Abstufungen zu arbeiten und erst eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen einzuführen.