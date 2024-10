Ukraine-Krieg

Weitere gegenseitige Luftangriffe Russlands und der Ukraine

In Russland hat es in der Nacht nach offiziellen Angaben zahlreiche Drohnenangriffe aus der Ukraine gegeben. Laut der russischen Nachrichtenagentur RIA wurden in verschiedenen Regionen insgesamt 110 ukrainische Drohnen in der Luft zerstört.