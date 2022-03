Russlands Präsident Wladimir Putin (picture alliance / dpa / Russian Presidential Press and Information Office / TASS / Alexei Druzhinin)

Nach dem mehr als einstündigen Gespräch teilte der Élysée-Palast in Paris mit, zwar sei die Gesprächsatmosphäre "sehr offen" gewesen. Putin habe jedoch keine Bereitschaft erkennen lassen, die russischen Angriffe in der Ukraine einzustellen. Der Sprecher der Bundesregierung, Hebestreit, erklärte in Berlin, über einen Teil des Telefonats sei Stillschweigen vereinbart worden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj brachte erneut Israel als Vermittler im russischen Angriffskrieg gegen sein Land ins Gespräch. Selenskyj schlug Jerusalem als möglichen Verhandlungsort vor. Voraussetzung dafür sei jedoch eine Feuerpause. Außerdem müsse das Gespräch auf höchster Ebene stattfinden - also zwischen ihm und dem russischen Präsidenten Putin. Ein Sprecher des israelischen Ministerpräsidenten Bennett wollte zu den Äußerungen Selenskyjs keine Stellung nehmen.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.