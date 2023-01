Gläubige stehen vor dem Petersdom. (Ben Curtis/AP/dpa)

Bereits um fünf Uhr kamen nach Angaben des Vatikans die ersten Menschen in die Basilika, wo sein Leichnam noch bis morgen aufgebahrt ist. Dort waren gestern rund 65.000 Personen gezählt worden. Am Donnerstag steht die Trauerfeier für den ehemaligen Papst aus Deutschland auf dem Petersplatz an. An diesem Tag sollen bundesweit in allen katholischen Kirchen gegen 11 Uhr die Glocken läuten.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.