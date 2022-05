Der britische Premierminister Boris Johnson (IMAGO/ZUMA Wire / Tayfun Salci)

Das teilte das Finanzministerium in London mit. Damit wurde die bisherige Summe fast verdoppelt. Die Nachrichtenagentur PA zitiert Premierminister Johnson mit den Worten, der brutale Angriff des russischen Präsidenten Putin verursache nicht nur unsagbare Zerstörungen in der Ukraine. Er bedrohe auch den Frieden und die Sicherheit in ganz Europa. Einen Teil der neuen Mittel, nämlich umgerechnet gut 350 Millionen Euro, hatte Johnson bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Dafür sollen unter anderem Anti-Artillerie-Radar, Störgeräte für Elektronik und Nachtsichtgeräte geliefert werden.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.