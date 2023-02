Nach den Erdbeben sitzen Menschen in den Trümmern eines Hauses in der türkischen Stadt Adiyaman. (AFP / ILYAS AKENGIN)

Die Hilfsgüter aus Deutschland sollen mit Bundeswehrmaschinen in die Türkei gebracht werden. Das kündigten Verteidigungsminister Pistorius und Innenministerin Faeser an. Die Weltbank stellte der Türkei ihrerseits Unterstützung in Höhe von rund 1,8 Milliarden Dollar in Aussicht. Damit sollen Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen vorangetrieben werden, wie in Washington mitgeteilt wurde.

US-Regierung genehmigt Hilfen für Syrien

Das US-Finanzministerium machte den Weg für Nothilfen für das Erdbebengebiet in Syrien frei. Es sei eine Sondergenehmigung erteilt worden, gab Vize-Finanzminister Adeyemo bekannt. Die gegen das syrische Regime bestehenden Sanktionen dürften den Hilfsbemühungen nicht im Weg stehen. Die Genehmigung gilt für sechs Monate. Die USA wollen Nothilfen im Umfang von 85 Millionen Dollar bereitstellen.

Die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Spoljaric, macht sich heute vor Ort ein Bild der Lage. Sie sei in Aleppo eingetroffen, teilte Spoljaric via Twitter mit. Auch der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, will sich heute in dem Bürgerkriegsland informieren und klären, wie die sanitären Bedingungen verbessert werden können.

Die Vereinten Nationen kündigten an, dass ihr Nothilfekoordinator Griffiths am Wochenende in die Erdbebengebiete in der Türkei und Syrien reisen wird. Er wolle am Samstag Gaziantep im Süden der Türkei besuchen und am Sonntag Aleppo im Nordwesten Syriens. In Aleppo wird heute auch Syriens Präsident Assad erwartet.

Welternährungsprogramm fordert Öffnung von Grenzübergängen

Die Zahl der Toten in den Erdbebengebieten ist auf mehr als 21.000 gestiegen . Zehntausende Menschen sind verletzt. Das Welternährungsprogramm forderte das syrische Regime auf, mehr Grenzübergänge zu öffnen. Die Lebensmittelvorräte für die Unterstützung im Nordwesten Syriens seien aufgebraucht. Dort sind den Angaben zufolge 90 Prozent der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen.

