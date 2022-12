Arbeitsverbot für Frauen in NGOs

Eine Ärztin der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" beim Hilfs-Einsatz in Afghanistan. (Deutschlandradio / Solveig Köbe)

Dazu gehören Action Aid, Christian Aid und Aktion gegen den Hunger. Sie forderten die Taliban auf, das Verbot zurückzunehmen. Frauen seien für jede humanitäre Hilfsaktion von entscheidender Bedeutung, teilte Action Aid mit. Insbesondere in Afghanistan könnten nur Frauen mit Frauen interagieren.

Die Bundesregierung stellt inzwischen die Entwicklungshilfe für das Land in Frage. Die zuständige Ministerin Schulze will eine Fortsetzung prüfen lassen. So lange sollte die Unterstützung für das Land ausgesetzt werden, schlug die SPD-Politikerin vor.

