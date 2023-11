Israelische Angriffe auf den Gazastreifen. (Abed Rahim Khatib/dpa)

Das Militär sprach am Vormittag von 450 Einsätzen in den vergangenen 24 Stunden. Der Fokus liege auf der unterirdischen Tunnelstruktur der Hamas. Die

israelischen Angriffe erfolgten trotz eines Aufrufs mehrerer UNO-Organisationen zu einer Waffenruhe, um die Zivilbevölkerung in dem Palästinensergebiet zu versorgen. Die jordanische Luftwaffe hatte in Abstimmung mit Israel medizinische Güter über dem Gazastreifen abgeworfen. In Brüssel kündigte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eine Ausweitung der Hilfen an. Danach sollen die Mittel für die Menschen im Gazastreifen von 25 auf 100 Millionen Euro aufgestockt werden. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und das Kinderhilfswerk Unicef hatten unter anderem eine sofortige humanitäre Feuerpause verlangt. Derweil forderte das Auswärtige Amt Deutsche im Libanon erneut zur Ausreise auf. Es bestehe das Risiko, dass sich der Konflikt regional ausweite, hieß es zur Begründung.

