Auf den Displays von drei Laptops werden die Logos der CDU, SPD und CSU angezeigt. (picture alliance / photothek / Thomas Imo)

Das wurde am späten Abend nach Abschluss der Beratungen in der CDU-Zentrale in Berlin bekannt. Heute sollten Unterarbeitsgruppen Themen wie etwa Finanzen erörtern, hieß es. An dem gestrigen Treffen der Hauptverhandlungsgruppe hatten 19 führende Vertreter von Union und SPD um die Parteivorsitzenden teilgenommen.

Weiter strittig sind vor allem die Bundesmittel, die Steuer- und Wirtschaftspolitik sowie Wege zur Eindämmung der illegalen Migration.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.