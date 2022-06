Trockenheit

Im hessischen Vogelsbergkreis beispielsweise dürfen sie sich ab morgen nicht mehr aus Flüssen, Bächen oder Seen bedienen, um Grünflächen zu bewässern. Verstöße können mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro bestraft werden. Die geringe Niederschlagsmenge habe die Wasserstände absinken lassen, teilte der Kreis mit. Weitere Kommunen planen ähnliche Entscheidungen oder haben sie in den vergangenen Wochen bereits getroffen. So rief die Stadt Königstein im Hochtaunus schon Mitte Mai offiziell eine Trinkwasserknappheit aus. In einigen Regionen dürfen Bürger auch Pumpen zum Bewässern des Gartens vorerst nicht mehr laufen lassen.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.