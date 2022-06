Trockenheit

Mancherorts gelten Einschränkungen beim Gießen. (Eyeem / Krisztina Kovacs)

In Nordrhein-Westfalen sollen sich gut 100.000 Bürger im Raum Bad Oeynhausen in den kommenden Tagen bei der Gartenbewässerung und beim Befüllen von Pools zurückhalten. Die Trinkwasserförderung laufe an der Grenze des technisch Möglichen, teilte der Wasserbeschaffungsverband mit. Auch die Landkreise Nordsachsen und Altenburger Land beschränkten heute die Entnahme von Wasser aus Flüssen, Bächen oder Seen. Zuletzt hatten bundesweit zahlreiche Gemeinden ähnliche Entscheidungen getroffen. Verstöße können mitunter durch ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro bestraft werden.

Sachsens Umweltminister Günther warnte vor erheblichen mittel- bis langfristigen Problemen. Die Versorgungssysteme, einschließlich Talsperren, seien an ihre Grenzen gekommen, sagte der Grünen-Politiker dem Sender MDR. Um regionale Wasserdefizite auszugleichen, müsse das Verbundsystem der Stauseen ausgebaut werden.

