In Liverpool erlitten mehrere Polizisten Verletzungen. An mehreren Orten fanden zugleich Gegenkundgebungen statt. Ein Sprecher von Premierminister Starmer erklärte, die Polizei habe beim Vorgehen gegen Extremisten, die Hass säten, seine volle Unterstützung.

Seit einigen Tagen gibt es Krawalle in Großbritannien, an denen Rechtsextreme beteiligt sind. Zum Anlass genommen wird das Attentat auf eine Kinder-Tanzschule in Southport mit drei Toten und mehreren Verletzen. Täter ist laut Polizei ein 17-jähriger Brite. Seine Eltern sind aus Ruanda eingewandert. Über Soziale Medien wurde das Gerücht verbreitet, es handele sich um einen muslimischen Asylbewerber.

