Krawalle in Frankreich

Auch in Lyon kam es erneut zu Ausschreitungen, Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt. (AFP / Jeff Pachoud)

Im Großraum Paris war es die dritte Nacht in Folge zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gab es auch in Lyon, Toulouse, Marseille und Lille. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 249 Polizisten verletzt. 667 Demonstranten seien festgenommen worden. Landesweit waren 40.000 Polizisten im Einsatz, viermal so viele wie in der Nacht zuvor. Die Polizei setzte teils Tränengas ein. Innenminister Darmanin sagte, der Staat reagiere entschlossen auf die Gewalt.

Auslöser für die Unruhen waren die tödlichen Schüsse eines Polizisten auf einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre. Gegen den Polizisten wurde ein Verfahren wegen Totschlags eingeleitet.

Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel kam es in der Nacht zu Krawallen. Mehr als 30 Menschen seien festgenommen worden; die meisten von ihnen Minderjährige, meldete die Nachrichtenagentur Belga.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.