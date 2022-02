Australiens Regierungschef Morrison (AAP/Lukas Coch)

Der australische Premierminister Morrison sagte, die Lage in dem osteuropäischen Land werde zunehmend gefährlich. Staatsbürgerinnen und -bürger sollten schnellstmöglich aus der Ukraine abreisen. Morrisons Appell folgte auf einen Besuch von US-Außenminister Blinken. Dieser hatte bei den Gesprächen in Australien davor gewarnt, dass Russland jederzeit eine Invasion in der Ukraine vornehmen könne. Die neuseeländische Außenministerin Mahuta riet auch dringend zum Verlassen der Ukraine. Neuseeland habe keine diplomatische Vertretung in Kiew und damit auch nur begrenzte Möglichkeiten, im Falle einer Zuspitzung der Lage bei der Ausreise zu helfen.

Die USA hatten amerikanische Staatsbürger zuvor dazu aufgerufen, sich vor möglichen Kampfhandlungen in Sicherheit zu bringen. Das US-Verteidigungsministerium hat zudem 3.000 weitere Militärkräfte nach Polen verlegt, um dort die Nato-Truppen zu verstärken.

