Mehrere Länder wollen 2G-Regel im Einzelhandel abschaffen. (Oliver Dietze/dpa)

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei klar, dass die 2G-Regel im Einzelhandel falle. Zuvor hatten Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angekündigt, sich auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch kommender Woche für einen bundeseinheitlichen Beschluss einzusetzen. In einem Großteil der Bundesländer gilt die 2G-Regel im Einzelhandel bereits nicht mehr oder soll in den kommenden Tagen abgeschafft werden.

Handelsverband begrüßt Pläne

Der Handelsverband Deutschland begrüßt die Pläne zur Abschaffung der 2G-Regel. Geschäftsführer Genth sagte, die meisten Länder seien auf den Pfad der Vernunft zurückgekehrt. Allerdings gebe es einige, die die 2G-Regel im Einzelhandel nicht sofort abschafften. Für die Geschäfte bedeute dies täglich Verluste.

Die FDP forderte mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz eine Perspektive für Lockerungen . Der designierte Generalsekretär Djir-Sarai sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es würden konkrete Maßnahmen gebraucht. Es gebe noch nicht einmal eine wirkliche Debatte darüber, was eine richtige Exit-Strategie sein könne.

