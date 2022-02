Feuerwehrleute bekämpfen den Brand auf der Fähre "Euroferry Olympia". (AFP / Voula Pappa)

Dies wurde in der griechischen Stadt Astakos mitgeteilt, in deren Containerhafen die Autofähre gestern geschleppt worden war. Damit steigt die Zahl der Toten auf drei. Spezialkräfte suchen nach weiteren Vermissten. Dabei handelt es sich um mehrere Lastwagen-Fahrer, die vermutlich beim Ausbruch des Feuers in ihren LKWs auf den Parkdecks geschlafen hatten und von den Flammen überrascht wurden. Der Brand war in der Nacht zum Freitag aus bisher unbekannten Gründen auf See ausgebrochen. 280 Menschen konnten kurz danach gerettet werden. Auf dem Schiff schwelen immer noch einzelne Brandnester, die die Feuerwehr bekämpft.

