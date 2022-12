Für die Einwohner von Peking und Shanghai entfällt die Pflicht, ein höchstens 48 Stunden altes negatives Testergebnis vorzuweisen, um öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. (Zhang Chenlin/XinHua/dpa)

Nach Angaben der Behörden entfällt für die Einwohner von Peking und Shanghai die Pflicht, ein höchstens 48 Stunden altes negatives Testergebnis vorzuweisen, um öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Dies gilt auch für Wuhan und Shandong. Einen Schritt weiter ging die Stadt Hangzhou. Sie beendete mit bestimmten Ausnahmen die regelmäßigen Massentests für die zehn Millionen Einwohner. Auch in der Stadt Urumqi gibt es Lockerungen. Dort öffneten Supermärkte, Hotels, Restaurants und Skigebiete wieder. In Urumqi hatte es nach einem Wohnungsbrand mit mehreren Toten Proteste gegeben, die sich auf viele Orte in China ausweiteten. Kritiker machten die Corona-Abriegelungen dafür verantwortlich, dass die Menschen nicht vor dem Feuer gerettet werden konnten. Was mit Kundgebungen gegen die strikten Maßnahmen begann, richtete sich schließlich gegen Staatschef Xi und die Kommunistische Partei im Allgemeinen.

