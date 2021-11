Viele Flüchtlinge harren an der polnisch-belarussischen Grenze aus. (Archivbild) (www.imago-images.de)

Der Vorfall habe sich nachts in der Nähe des Ortes Dubicze Cerkiewne ereignet, teilte der Grenzschutz heute früh per Twitter mit. Die Europäische Union beschuldigt den belarussischen Machthaber Lukaschenko, in organisierter Form Migranten an die EU-Außengrenze zu bringen, um Druck auf den Westen auszuüben. Hintergrund sind die gegen Minsk verhängten Sanktionen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.