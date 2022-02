Mitten in ihrem Neujahrsfest muss die Stadt Baise in den harten Lockdown. (dpa/CHINATOPIX)

Betroffen sind rund 3,6 Millionen Bewohner der südwestchinesischen Stadt Baise. Sie dürfen nach chinesischen Medienberichten ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. Die Maßnahmen waren beschlossen worden, nachdem am Wochenende in der Stadt rund einhundert Corona-Infektionen entdeckt worden waren. Ähnliche Lockdowns in Großstädten hatte es in den vergangenen Monaten in China bereits mehrfach gegeben.

