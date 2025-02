Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag vor allem im östlichen Bergland und an den Alpen etwas Regen oder Schnee in höheren Lagen, am Nachmittag zunehmend trocken und vermehrt Auflockerungen. 3 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.