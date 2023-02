Großstreik gegen geplante Rentenreform in Frankreich (Christophe Ena / AP / dpa / Christophe Ena)

Erneut blieben zahlreiche Bahnen und Busse in ihren Depots, an Schulen und Universitäten fielen Unterrichtsstunden und Lehrveranstaltungen aus. Beschäftigte des Energieunternehmens EDF drosselten in der Nacht die Stromproduktion um eine Menge, die in etwa derjenigen von vier Atomkraftwerken entspricht. Zu Ausfällen in der Versorgung mit Elektrizität kam es jedoch nicht. Gestern hatte in der französischen Nationalversammlung die erste Debatte zu den Rentenplänen begonnen. Präsident Macron will das Eintrittsalter für Ruheständler von 62 auf 64 Jahre anheben. Die Umstellung soll bis 2030 abgeschlossen sein.

Die Reformpläne umfassen aber auch eine Anhebung der Mindestrente auf 1.200 Euro. Zudem sollen Beschäftigungs-Möglichkeiten von Senioren gefördert werden.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.